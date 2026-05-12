В России предлагают оборудовать при роддомах комнаты молодого отца

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Комнаты молодого отца для тех, кто будет присутствовать на партнерских родах, нужно организовывать при роддомах.

Источник: НИА Красноярск

Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб: «Партнерские роды надо всячески пропагандировать, создавать условия. Можно в роддомах организовать комнату молодого папы для тех, кто ждет и потом находится рядом с супругой при рождении ребенка».

Однако, по словам общественника, делать партнерские роды обязательными не стоит: «Я против того, чтобы делать партнерские роды обязательными, но надо создавать условия, чтобы у отца было желание находиться рядом с женой в такой момент. Нужна пропаганда, поддержка».