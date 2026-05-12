По Омской области распространяется фальшивый приказ об удержаниях из зарплаты

В минэкономразвития назвали документ подделкой. В ведомстве подчеркнули: министерство не наделено полномочиями инициировать подобные удержания, не занимается сбором денег на проведение праздничных мероприятий и никогда не обращалось к кому-либо с просьбами о вычетах из оплаты труда. Все официальные приказы и документы министерства публикуются в открытом доступе — на портале правительства Омской области.