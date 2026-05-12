По Омской области распространяется фальшивый приказ об удержаниях из зарплаты

В мессенджерах и на электронную почту жителей региона злоумышленники начали рассылать фальшивый приказ регионального минэкономразвития. Авторы подложного приказа требуют вычитать из заработной платы сотрудников деньги на торжественные мероприятия и помощь участникам спецоперации. Ведомство официально заявляет: это не более чем фейк.
Согласно распространяемой в сети бумаге, оформленной как приказ Министерства экономического развития Омской области от 4 мая, работодателям якобы предписывается удерживать средства из зарплат и переводить их на некий специальный счет. Рекомендуемый размер — зарплата сотрудников за 1−2 дня. Деньги якобы должны пойти на торжественные мероприятия к 81-й годовщине Победы и поддержку участников СВО.
В минэкономразвития назвали документ подделкой. В ведомстве подчеркнули: министерство не наделено полномочиями инициировать подобные удержания, не занимается сбором денег на проведение праздничных мероприятий и никогда не обращалось к кому-либо с просьбами о вычетах из оплаты труда. Все официальные приказы и документы министерства публикуются в открытом доступе — на портале правительства Омской области.
«Такого приказа не существует, — резюмируют в министерстве. — Настоятельно рекомендуем не переходить по сомнительным ссылкам и не переводить деньги по указанным в подобных рассылках реквизитам».
Правоохранительные органы предупреждены о распространении фальшивки. Граждан просят проверять любую официальную информацию исключительно на государственных интернет-ресурсах.
Ранее КП-Омск сообщала, что на станции Драгунская с рельсов сошел вагон.