«Папина лысина и его застала»: в Сети обсуждают внешность сына Лукашенко

Пользователи Сети обсуждают изменившуюся внешность сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая.
В августе Николаю Лукашенко исполнится 22 года, однако его поклонницы заметили, что парень начал лысеть.
«Пришло время Коленьке делать пересадку, папина лысина и белорусского принца застала»; «А наш краш уже и не такой симпотяжка, пора искать новую цель»; «Вроде еще совсем молодой, а уже лысеть начал»; «Ну нет! Что произошло с моим принцем. Коля, срочно беги на пересадку волос, пока еще не совсем поздно», — гласят некоторые комментарии.
При этом многие девушки встали на сторону Лукашенко-младшего: они предположили, что молодой человек просто неудачно постригся и все еще выглядит хорошо, передает Starhit.
При этом год назад велись такие же обсуждения: Лукашенко-младший прибыл в Москву вместе со своим отцом на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Фотографы запечатлели юношу в профиль и продемонстрировали его лицо крупным планом. На опубликованных кадрах эксперты разглядели залысины на голове молодого человека.
Александр Лукашенко ранее заявлял, что его младший сын Николай периодически его критикует, назвав «оппозиционным». Он также отметил, что гордится наследником.