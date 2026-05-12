Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Без электричества останутся сотни людей: отключения света в Ростове на 12 мая

Энергетики назвали адреса, где во вторник не будет света в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 12 мая ожидаются на десятках адресов и затронут сотни людей. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где во вторник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Текучева, 37;

— переулок Приволжский, 4−40 и 1−13;

— улица Черепахина, 33−91 и 16−94;

— улица Катаева, 67−185 и 46−146;

— улица Варфоломеева, 15−103 и 32−128;

— переулок Приволжский, 3, 4−6, 12−22;

— переулок Приволжский, 1−39 и 2−40;

— улица Малюгиной, 3−13, 21−83 и 4−68;

— улица Филимоновская, 1−19, 35−37 и 2−18;

— улица Эстонская, 1−49;

— переулок 2-й, 1−21 и 2−16;

— улица Сиверса, 21, 25А, 12Е, 14−16, 22, 24, 28А, 30;

— переулок Ученический, 1−23 и 2−20;

— переулок Скрыпника, 1−23 и 2−28;

— улица Народного Ополчения, 65;

— улица Украинская, 88−104 и 109−125;

— переулок Клязьминский, 72−94;

— переулок Тверской, 51−97 и 54−94;

— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;

— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;

— улица Белорусская, 90−106;

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица Усадебная;

— улица 2-я Усадебная;

— улица 3-я Усадебная;

— улица Панорамная;

— переулок 2-й Монетный;

— улица Богданова, 25−49;

— улица 31-я линия, 80−132 и 81−129;

— улица Подвойского, 15−23 и 32−46;

— улица Городовикова, 4−16.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.