Без электричества останутся сотни людей: отключения света в Ростове на 12 мая

Отключения света в Ростове на 12 мая ожидаются на десятках адресов и затронут сотни людей. Об этом предупреждают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где во вторник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Текучева, 37;
— переулок Приволжский, 4−40 и 1−13;
— улица Черепахина, 33−91 и 16−94;
— улица Катаева, 67−185 и 46−146;
— улица Варфоломеева, 15−103 и 32−128;
— переулок Приволжский, 3, 4−6, 12−22;
— переулок Приволжский, 1−39 и 2−40;
— улица Малюгиной, 3−13, 21−83 и 4−68;
— улица Филимоновская, 1−19, 35−37 и 2−18;
— улица Эстонская, 1−49;
— переулок 2-й, 1−21 и 2−16;
— улица Сиверса, 21, 25А, 12Е, 14−16, 22, 24, 28А, 30;
— переулок Ученический, 1−23 и 2−20;
— переулок Скрыпника, 1−23 и 2−28;
— улица Народного Ополчения, 65;
— улица Украинская, 88−104 и 109−125;
— переулок Клязьминский, 72−94;
— переулок Тверской, 51−97 и 54−94;
— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;
— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;
— улица Белорусская, 90−106;
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица Усадебная;
— улица 2-я Усадебная;
— улица 3-я Усадебная;
— улица Панорамная;
— переулок 2-й Монетный;
— улица Богданова, 25−49;
— улица 31-я линия, 80−132 и 81−129;
— улица Подвойского, 15−23 и 32−46;
— улица Городовикова, 4−16.
