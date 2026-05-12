Спасатели помогли мужчине, перевернувшегося в лодке на реке в Хабаровске

Инспекторы ГИМС МЧС России Евгений Прощенко и Александр Гомзарь во время патрулирования акватории в районе протоки Чумной у Хабаровска спасли 37 летнего мужчину. Его резиновая лодка перевернулась из-за внезапного сильного порыва ветра, сообщает ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Благодаря тому, что пострадавший был в спасательном жилете, трагедии удалось избежать. Сотрудники ГИМС быстро добрались до места происшествия, помогли мужчине, доставили его и лодку на берег и передали родным. Пострадавший не получил травм, требующих медицинской помощи, но испытал переохлаждение и стресс.
Как подчеркнул старший государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Евгений Прощенко, даже владельцы маломерных судов, не подлежащих регистрации в ГИМС, обязаны соблюдать правила безопасности на воде. В данном случае лодка была резиновой, с мотором малой мощности, но это не отменяет необходимости осторожности.
МЧС России призывает граждан перед выходом на воду уточнять прогноз погоды, следить за исправностью судна, надевать спасательные жилеты и предупреждать близких о планируемом маршруте и времени возвращения, а также брать с собой тёплые вещи, запас воды и топлива, заряженный телефон и пауэрбанк.
