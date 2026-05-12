Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели помогли мужчине, перевернувшегося в лодке на реке в Хабаровске

У Хабаровска спасли 37 летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

Инспекторы ГИМС МЧС России Евгений Прощенко и Александр Гомзарь во время патрулирования акватории в районе протоки Чумной у Хабаровска спасли 37 летнего мужчину. Его резиновая лодка перевернулась из-за внезапного сильного порыва ветра, сообщает ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Благодаря тому, что пострадавший был в спасательном жилете, трагедии удалось избежать. Сотрудники ГИМС быстро добрались до места происшествия, помогли мужчине, доставили его и лодку на берег и передали родным. Пострадавший не получил травм, требующих медицинской помощи, но испытал переохлаждение и стресс.

Как подчеркнул старший государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Евгений Прощенко, даже владельцы маломерных судов, не подлежащих регистрации в ГИМС, обязаны соблюдать правила безопасности на воде. В данном случае лодка была резиновой, с мотором малой мощности, но это не отменяет необходимости осторожности.

МЧС России призывает граждан перед выходом на воду уточнять прогноз погоды, следить за исправностью судна, надевать спасательные жилеты и предупреждать близких о планируемом маршруте и времени возвращения, а также брать с собой тёплые вещи, запас воды и топлива, заряженный телефон и пауэрбанк.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам:

Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше