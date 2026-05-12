Хабаровчане могут заявить о своих социальных проектах на весь мир

Жители Хабаровского края могут заявить о своих социальных проектах на весь мир. Продолжается заявочная кампания шестого сезона международной премии #МЫВМЕСТЕ, и времени осталось не так много — подать заявку можно до 24 мая на сайте премия.мывместе.рф. Участвовать приглашают волонтеров, наставников, команды социальных проектов, коммерческие и некоммерческие организации, а также целые регионы и города, развивающие добровольчество. Премия реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи.
Шестой сезон премии получил особый статус: он приурочен сразу к двум событиям — Году единства народов России и Международному году добровольцев, объявленному Организацией Объединенных Наций. Награду победителям в течение последних десяти лет вручает лично президент России Владимир Путин, так что ставки традиционно высоки.
В 2026 году национальный трек премии разделен на четыре основные категории: «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория». Участвовать могут граждане старше 14 лет, некоммерческие и благотворительные организации, коммерческие компании, а также журналисты и представители медиа, ведущие социальные проекты. Отдельная возможность — для субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, реализующих программы развития добровольчества.
Церемония награждения победителей по традиции пройдет в декабре в Москве в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Хабаровский край с каждым годом наращивает присутствие на премии: в 2024 году от региона подали 137 заявок, в 2025-м — уже 158, из которых 11 стали победителями регионального этапа. Так что шансы есть, и они растут. Главное — успеть до 24 мая.