Хабаровчане могут заявить о своих социальных проектах на весь мир

Жители Хабаровского края могут заявить о своих социальных проектах на весь мир. Продолжается заявочная кампания шестого сезона международной премии #МЫВМЕСТЕ, и времени осталось не так много — подать заявку можно до 24 мая на сайте премия.мывместе.рф. Участвовать приглашают волонтеров, наставников, команды социальных проектов, коммерческие и некоммерческие организации, а также целые регионы и города, развивающие добровольчество. Премия реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи.