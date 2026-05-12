МВД жестко предупредило любителей «минировать» школы и ТРЦ

«За такие действия предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы. Все подобные случаи тщательно проверяются, а виновные устанавливаются, в том числе с использованием современных технологий. В этой связи обращаемся ко всем гражданам: не распространяйте непроверенную информацию, не отправляйте ложные сообщения и объясняйте детям последствия таких поступков. Если вы получили сообщение с угрозой, то незамедлительно сообщите в полицию». Аман Аубакиров.