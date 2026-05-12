Оказание медпомощи в стационарах изменится в Казахстане

Изменения направлены:
в части оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях при организациях здравоохранения;
в рамках ГОБМП и ОСМС, включая организацию дневных стационаров с прикрепленным населением.
Также в документ включены:
понятия «вспомогательные репродуктивные технологии»;
изменения терминологии в медицинской цифровой системе в рамках Цифрового кодекса РК;
дополнительные коды заболеваний в перечень по МКБ-10 и МКБ-9 пересмотра для лечения в стационарозамещающих условиях, включая процедуры ЭКО.
Кроме того, добавлены приложения:
«Направление на госпитализацию»;
«Талон плановой госпитализации» по установленной форме.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 26 мая.