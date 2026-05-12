Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оказание медпомощи в стационарах изменится в Казахстане

Министерство здравоохранения подготовило поправки в стандарт оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Изменения направлены:

  • в части оказания медицинской помощи в стационарозамещающих условиях при организациях здравоохранения;

  • в рамках ГОБМП и ОСМС, включая организацию дневных стационаров с прикрепленным населением.

Также в документ включены:

  • понятия «вспомогательные репродуктивные технологии»;

  • изменения терминологии в медицинской цифровой системе в рамках Цифрового кодекса РК;

  • дополнительные коды заболеваний в перечень по МКБ-10 и МКБ-9 пересмотра для лечения в стационарозамещающих условиях, включая процедуры ЭКО.

Кроме того, добавлены приложения:

  • «Направление на госпитализацию»;

  • «Талон плановой госпитализации» по установленной форме.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 26 мая.