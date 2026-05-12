В Татарстане впервые за почти десять лет обновят Красную книгу

Бурый медведь исключен из списка редких видов: его популяция в республике превысила 100 особей.

Источник: АиФ-Казань

Вместе с ним из книги исчезнут ушастая сова и серая куропатка, которая теперь снова стала охотничьим видом — насчитывается около 185 тысяч птиц.

Однако экологическая картина в регионе далека от благополучной. За полвека в Татарстане исчезло более трех тысяч озер. Лесистость сократилась с 80% до 17%. Малые реки мелеют, суслики почти не встречаются, а в водоемах хозяйничает рыба-вселенец ротан-головешка. Южные виды теснят таежных, а традиционной охраны природы уже недостаточно: нужны программы искусственного разведения и восстановления мест обитания.

Главные угрозы сегодня — застройка берегов, бродячие собаки, уничтожающие косуль и зайцев, и катастрофическая нехватка профильных ученых.