Над Ростовской областью и двумя другими регионами РФ сбили БПЛА

С 0:00 до 7:00 12 мая над Ростовской областью уничтожили БПЛА. Информация об этом содержится в сводке минобороны РФ.
Всего за указанный период над страной сбили 27 беспилотников. О работе ПВО отчитались также в Белгородской и Воронежской областях.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», БПЛА сбили в Миллеровском районе. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.
