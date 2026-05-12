Ги Буше останется главным тренером «Авангарда» после вылета из Кубка Гагарина

Омский «Авангард» не планирует менять главного тренера по итогам сезона. Канадский специалист Ги Буше продолжит возглавлять команду. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2026/27.
11 мая в Омске прошла пресс-конференция, посвящённая итогам сезона. В ней приняли участие главный тренер Ги Буше, генеральный менеджер Алексей Сопин и капитан команды Дамир Шарипзянов.
Буше, оценивая прошедший сезон, отметил атмосферу внутри коллектива. По словам тренера, за 30 лет работы он не сталкивался с такой командной средой — как с хоккейной, так и с человеческой точки зрения.
Также наставник заявил, что в следующем сезоне «Авангарду» потребуются игроки, способные противостоять силовым командам. Отдельно Буше поблагодарил болельщиков за поддержку и эмоции на домашних матчах.
Генменеджер Алексей Сопин назвал завершение сезона тяжёлым эмоциональным моментом для клуба. Он отметил, что «Авангард» хорошо провёл регулярный чемпионат, однако поражение в плей-офф оставило осадок, поскольку команда была близка к выходу в финал Кубка Гагарина.
По словам Сопина, клуб продолжит работу над усилением состава. В том числе уже обсуждалось привлечение в тренировочный лагерь перспективных молодых игроков и лимитчиков. В «Авангарде» рассчитывают постепенно вводить своих воспитанников в основную команду.
Напомним, 6 мая «Авангард» уступил ярославскому «Локомотиву» в решающем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина и завершил борьбу за трофей.
Ги Буше возглавил омский клуб в конце 2024 года. Позднее соглашение с тренером было продлено до сезона-2026/27.