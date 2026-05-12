Пограничники в Черниговской области Украины регулярно умирают от хантавируса. Об этом во вторник, 12 мая, пишет РИА Новости со ссылкой на российских силовиков.
— В Черниговской области продолжают фиксировать случаи хантавируса. Медики 11-го отряда ГПСУ (пограничная служба Украины — прим. «ВМ») признают, что от данной инфекции регулярно умирают пограничники, находящиеся на позициях в Семеновском районе, — говорится в публикации.
При этом агентство отмечает, что официально Украина признает всего восемь случаев хантавируса в данном регионе за последние годы.
11 мая стало известно о смерти сотрудника Гражданской гвардии Испании, который участвовал в эвакуации пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на борту которого была зафиксирована вспышка хантавируса.
8 мая у двух британцев, которые находились на борту круизного лайнера MV Hondius, выявили хантавирус. В тот же день в странах Европы выявили два новых случая заболевания, которое может являться хантавирусом. Первый случай зафиксировали у испанки, а второй — на островах Тристан-да-Кунья.
«Вечерняя Москва» рассказывает, как распространяется вирус, для кого он наиболее опасен и существуют ли методы лечения.