Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловчане смогут наблюдать за полетами МКС

Над Свердловской областью будет пролетать Международная космическая станция. Информация об этом размещена на сайте mks-online.ru.

Источник: ЕАН

Свердловчане смогут увидеть станцию в небе:

  • 12 мая в 22:58;
  • 13 мая в 00:04, 23:17;
  • 14 мая в 00:54 и 22:29;
  • 15 мая в 00:06 и 23:18;
  • 16 мая в 22:30;
  • 17 мая в 00:07 и 23:20.

Чтобы увидеть МКС, не нужен ни телескоп, ни даже бинокль. Проследить за ее движением можно невооруженным глазом — главное, чтобы были подходящие условия. Обычно МКС на небе видна в сумерках или рано утром. Необходимо, чтобы Солнце уже зашло за горизонт, а космическая станция хотя бы немного освещалась его светом. Станция выглядит как светящаяся звезда, которая движется по небу.

На Международной космической станции сейчас находится экипаж 74-й экспедиции в составе россиян Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также американца Криса Уильямса. Они прилетели на МКС еще в ноябре 2025 года на «Союзе МС-28».

Ранее научный сотрудник Крымской обсерватории Сергей Назаров заявил, что Россия имеет возможности для того, чтобы построить собственную международную космическую станцию. По его словам, РФ сейчас проводит серьезные космические эксперименты. Так, отечественные ученые сейчас работают над созданием аппарата под названием «Миллиметрон», который поможет с изучением черных дыр. «Миллиметрон — это космический радиоинтерферометр, работающий на миллиметровых длинных волнах и способный наблюдать сверхмассивные черные дыры в центрах других галактик. Сейчас самый продвинутый американский телескоп увидел две сверхмассивные черные дыры, а мы сможем увидеть две сотни, а может быть, если все пойдет хорошо, и 2 тыс.», — рассказал Сергей Назаров.

Узнать больше по теме
МКС: орбитальная лаборатория человечества
МКС — один из самых масштабных международных проектов в истории науки и космонавтики, который служит платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости и символом сотрудничества разных стран в космосе. В этом материале разберем, где находится Международная космическая станция, как она устроена, кому принадлежит и какое значение имеет для человечества.
Читать дальше