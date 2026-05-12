Свердловчане смогут наблюдать за полетами МКС

Свердловчане смогут увидеть станцию в небе:
- 12 мая в 22:58;
- 13 мая в 00:04, 23:17;
- 14 мая в 00:54 и 22:29;
- 15 мая в 00:06 и 23:18;
- 16 мая в 22:30;
- 17 мая в 00:07 и 23:20.
Чтобы увидеть МКС, не нужен ни телескоп, ни даже бинокль. Проследить за ее движением можно невооруженным глазом — главное, чтобы были подходящие условия. Обычно МКС на небе видна в сумерках или рано утром. Необходимо, чтобы Солнце уже зашло за горизонт, а космическая станция хотя бы немного освещалась его светом. Станция выглядит как светящаяся звезда, которая движется по небу.
На Международной космической станции сейчас находится экипаж 74-й экспедиции в составе россиян Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также американца Криса Уильямса. Они прилетели на МКС еще в ноябре 2025 года на «Союзе МС-28».
Ранее научный сотрудник Крымской обсерватории Сергей Назаров заявил, что Россия имеет возможности для того, чтобы построить собственную международную космическую станцию. По его словам, РФ сейчас проводит серьезные космические эксперименты. Так, отечественные ученые сейчас работают над созданием аппарата под названием «Миллиметрон», который поможет с изучением черных дыр. «Миллиметрон — это космический радиоинтерферометр, работающий на миллиметровых длинных волнах и способный наблюдать сверхмассивные черные дыры в центрах других галактик. Сейчас самый продвинутый американский телескоп увидел две сверхмассивные черные дыры, а мы сможем увидеть две сотни, а может быть, если все пойдет хорошо, и 2 тыс.», — рассказал Сергей Назаров.