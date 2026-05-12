Свердловчане смогут наблюдать за полетами МКС

Ранее научный сотрудник Крымской обсерватории Сергей Назаров заявил, что Россия имеет возможности для того, чтобы построить собственную международную космическую станцию. По его словам, РФ сейчас проводит серьезные космические эксперименты. Так, отечественные ученые сейчас работают над созданием аппарата под названием «Миллиметрон», который поможет с изучением черных дыр. «Миллиметрон — это космический радиоинтерферометр, работающий на миллиметровых длинных волнах и способный наблюдать сверхмассивные черные дыры в центрах других галактик. Сейчас самый продвинутый американский телескоп увидел две сверхмассивные черные дыры, а мы сможем увидеть две сотни, а может быть, если все пойдет хорошо, и 2 тыс.», — рассказал Сергей Назаров.