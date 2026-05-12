$2,8 млн похитила учредитель колледжей Шымкента, находясь в колонии

Женщина придумала преступную схему.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 12 мая — Sputnik. В Шымкенте департамент АФМ завершил расследование по факту хищения бюджетных средств.

В агентстве сообщили, что с 2018 по 2023 годы женщина, являясь учредителем двух колледжей, похитила деньги, выделенные на образование.

«Соучастниками проходили руководители колледжей, бухгалтеры и иные аффилированные лица. Граждане формально зачислялись в учебные заведения, но фактически не обучались. Это позволяло получать финансирование в рамках государственного образовательного заказа и программ переподготовки кадров», — отметили в АФМ.

Они оформляли фиктивные приказы о зачислении и трудоустройстве, использовали электронные цифровые подписи для подтверждения документов, а также составляли номинальные акты выполненных работ.

«Также выявлено, что часть студентов платного отделения в медицинском колледже оформлена как обучающиеся за счет государства. Более того, Южно-Казахстанский гуманитарно-финансовый колледж фактически не функционировал и использовался исключительно как формальная структура для получения бюджетного финансирования. Общий ущерб государству превысил 1,3 млрд тенге», — сообщили в агентстве.

При этом организатор схемы последние три года находилась в местах лишения свободы за совершенное ранее хищение и оттуда руководила незаконной деятельностью. В ходе следствия подозреваемые добровольно возместили 65 млн тенге ($140,9 тысячи).

«С санкции суда наложен арест на 3 квартиры, в том числе в городе Дубай, 3 жилых дома, а также 3 автомашины», — сообщил АФМ.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении троих — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд, сообщило агентство.

