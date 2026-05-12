Мощный антициклон накрыл Казахстан и принес резкое похолодание: что ждет Астану, Алматы, Шымкент 12−14 мая

По данным синоптиков, понижение температуры воздуха на всей территории Казахстана принес антициклон с районов Скандинавии.
«Подпитываемый холодными воздушными массами, он продолжит оказывать свое влияние и в ближайшие дни, сохраняя в ночные часы отрицательные температуры воздуха в северных, восточных и центральных регионах. А по мере смещения антициклона через территорию страны 13 мая ночью заморозки ожидаются и в юго-восточных регионах». Пресс-служба РГП «Казгидромет».
Согласно прогнозу, заморозки до −3°С ожидаются в столице республики, ливни — в южной столице, а в третьем крупнейшем мегаполисе будет без осадков.
Прогноз погоды по Астане.
12 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 9−14, утром и днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью заморозки −1−3°С, днем +13+15°С. 13 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +14+16°С. 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +16+18°С.
Прогноз погоды по Алматы.
12 мая: облачно, дождь, гроза, ночью временами сильный дождь. Ветер юго-западный 3−8, ночью порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +14+16°С. 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +17+19°С. 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +19+21°С.
Прогноз погоды по Шымкенту.
12 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +22+24°С. 13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +24+26°С. 14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С.
Ранее синоптики сообщили, что непогода накроет все регионы Казахстана.