Обещание длиною в жизнь: как Ляззат Ахмединова нашла свое призвание в медицине

— Мой путь в профессии длится уже 39 лет. Но сам выбор был желанием моего папы. К сожалению, его сейчас нет с нами. Он был ветераном Великой Отечественной войны, часто болел и очень хотел, чтобы я стала медицинским работником — врачом или медсестрой. Исполняя его мечту, в 1985 году я поступила в медицинский колледж, а в 1987-м окончила его. Позже, в 2001 году, получила степень бакалавра в Институте сестринского дела «Эмили».