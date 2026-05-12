Обещание длиною в жизнь: как Ляззат Ахмединова нашла свое призвание в медицине

Праздник подчеркивает роль медицинских сестер как самой многочисленной категории работников здравоохранения, которые обеспечивают основной уход за больными и поддержку врачей, сообщает интернет-портал El.kz.
Главная медицинская сестра Больницы Медицинского центра УДП РК Ляззат Ахмединова прошла почти сорокалетний путь в профессии — от работы в реанимации до управленческой должности. В интервью El.kz она рассказала, как выбор, сделанный ради отца, стал делом всей жизни, почему роль медсестры остается ключевой в современной клинике и какие качества сегодня определяют настоящего медицинского работника.
— Ляззат Султановна, расскажите, как начался ваш путь в медицине? Это был ваш осознанный выбор или воля случая?
— Мой путь в профессии длится уже 39 лет. Но сам выбор был желанием моего папы. К сожалению, его сейчас нет с нами. Он был ветераном Великой Отечественной войны, часто болел и очень хотел, чтобы я стала медицинским работником — врачом или медсестрой. Исполняя его мечту, в 1985 году я поступила в медицинский колледж, а в 1987-м окончила его. Позже, в 2001 году, получила степень бакалавра в Институте сестринского дела «Эмили».
— Вы много лет отдали самым сложным участкам работы. Где именно вы закаляли свой характер?
— Прежде всего — в реанимации. Я 11 лет отработала в отделении анестезиологии и интенсивной терапии, где находятся самые тяжелые пациенты. Ежедневное столкновение с критическими состояниями и радость от того, как люди на твоих глазах возвращаются к жизни, — именно это формирует истинную стойкость.
— Какими были главные ступени вашей карьеры до того, как вы возглавили сестринскую службу Больницы?
— Если говорить о вехах, то с 2001 по 2011 год я была старшей медицинской сестрой в Национальном научно-медицинском центре, затем три года работала в этой же должности в Национальном научном кардиохирургическом центре. А в 2014 году я пришла в Больницу Медицинского центра УДП РК. Здесь я прошла путь от старшей до главной медицинской сестры, вступив в эту должность в 2023 году.
— Как бы вы сформулировали роль медсестры в современной клинике?
— Я думаю, без медицинских сестер работу больницы представить невозможно. Именно они находятся рядом с пациентами 24 часа в сутки. Без нашей помощи врачи, наверное, не смогли бы выполнять свою работу так эффективно.
— Что в вашей работе самое сложное — то, о чем обычный пациент даже не догадывается?
— Самое трудное — это одновременно нести огромную ответственность и высокую эмоциональную нагрузку. Работа с людьми требует предельной концентрации без права на ошибку. Часто приходится принимать решения в экстренных ситуациях здесь и сейчас, ведь от этого зависит жизнь человека.
— Как многолетний опыт в медицине изменил вас как личность?
— Появилось умение быстро видеть проблему и сохранять спокойствие в критических ситуациях. Когда много раз видишь боль, страх и чрезвычайные моменты, вырабатывается внутренняя собранность и более трезвый взгляд на жизнь. Появляется навык находить общий язык с самыми разными людьми.
— Какие качества для вас приоритетны, когда вы принимаете на работу новую медицинскую сестру?
— В первую очередь — профессиональные компетенции: практические навыки и качество выполнения медицинских манипуляций. Но не менее важны коммуникабельность, интеллект, стрессоустойчивость и, конечно, гуманность. Я считаю, что у каждого медработника в крови должны быть сострадание, терпение, дисциплина и искреннее желание прийти на помощь.
— Вы застали разные эпохи в медицине. Насколько сильно изменилась работа за эти десятилетия?
— Медицина шагнула далеко вперед. Раньше, когда я работала в хирургии и реанимации, почти все операции проводились открытым способом, а сейчас — лапароскопически. У нас появилась роботизированная хирургия, что в разы облегчает восстановление пациентов.
Значительные новшества коснулись и работы среднего медперсонала. Сейчас медицинская сестра — это полноправный участник лечебного процесса. Наравне с врачами наши сестры ведут специализированные формы в медицинских картах, где фиксируют результаты профессионального наблюдения за состоянием пациента.
Отдельно хочу отметить повышение безопасности лечения. С открытием в структуре больницы централизованного клинико-фармакологического отделения выдача лекарств стала строго контролируемой, что позволило практически полностью исключить риск медицинских ошибок. В целом, современная медицина вышла на высокий уровень.
— При таком графике и ответственности остается ли время на самообразование?
— Обязательно. Медицина не стоит на месте, мы постоянно проходим тренинги и обучение. Я всегда нахожу 15−20 минут в день, чтобы послушать лекцию или почитать профессиональную литературу. Выбираю то, что реально пригодится в работе.
— Если представить невозможное: из вашей жизни исчез белый халат. Кем бы вы стали?
— Наверное, я бы выбрала сферу, где тоже нужна помощь, понимание и ответственность. Скорее всего, стала бы преподавателем или психологом.
— Где вы черпаете силы и как отдыхаете от работы в больнице?
— Прежде всего — в общении, в возможности быть со своими детьми и семьей. Это наши теплые ужины, совместные отдыхи, встречи с близкими и друзьями, прогулки на природе. Ну и, в конце концов, — просто тишина и сон без тревог и звонков.