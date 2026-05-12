За торговлю немаркированными шинами в Красноярском крае предприниматель лишится продукции

В торгующем шинами магазине в городе Шарыпово Красноярского края инспекторы Роспотребнадзора обнаружили немаркированную продукцию. На предпринимателя наложен штраф, продукция почти на 75 тысяч рублей изъята. Нарушение сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, проводя контрольную закупку: на автошинах отсутствовал двумерный штриховой код Data Matrix. Кроме того, в Государственной информационной системе мониторинга они были обозначены как уже проданные. В итоге инспекторы арестовали 11 автошин на сумму 74 250 рублей. Суд назначил предпринимателю штраф и принял решение о снятии с реализации немаркированных шин. В краевом Роспотребнадзоре также рассказали красноярцам, как начать дачный сезон без вреда для здоровья.