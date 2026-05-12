Минобороны отразило ночной налёт беспилотников на регионы России

Отметим, основная масса дронов была ликвидирована в воздушном пространстве Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. Ранее редакция сообщала о введении в Волгоградской области утром 12 мая режима «Беспилотной опасности». Дроны фиксировались с Тамбовского и Ростовского направлений. К 07:30 мониторинговые каналы сообщают о фиксации дронов в центральной части региона.