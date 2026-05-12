Обновлены правила оказания электронных банковских услуг

перечень электронных банковских услуг;порядок и максимальный срок оказания электронных банковских услуг;способы (способ) предоставления электронных банковских услуг и получения доступа к ним (через Интернет, средства телекоммуникаций, цифровые технологии, программное обеспечение и оборудование или другие устройства);размеры взимаемых комиссий или указание интернет-ресурса, содержащего информацию о них, и порядок их взимания;порядок и сроки предоставления банком подтверждения об отправке и (или) получении электронных документов, на основании которых клиенту предоставлены электронные банковские услуги;права и обязанности сторон;процедуры безопасности, также порядок аутентификации и подтверждения прав клиента на получение электронных банковских услуг;ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору;основания приостановления, прекращения предоставления электронных банковских услуг с указанием порядка и формы уведомления клиента;порядок предъявления претензий и способы разрешения спорных ситуаций, возникающих при предоставлении банком электронных банковских услуг;контактные телефоны и адреса, в том числе для обращения в банк по вопросам, связанным с предоставлением электронных банковских услуг;условие о неразглашении банком информации, полученной от клиента при предоставлении электронных банковских услуг;право клиента на расторжение договора;порядок определения курса обмена валют, применяемого при оказании электронных банковских услуг в иностранной валюте.