Демешин: «С сегодняшнего дня вводим запрет на посещение лесов»

В Хабаровском крае введён полный запрет на посещение лесного фонда. Решение принято на фоне сложной пожароопасной обстановки и роста числа возгораний, — сообщает МАХ-канал Дмитрия Демешина.
Губернатор отметил, что ситуация с пожарами вызывает серьёзную обеспокоенность.
«С сегодняшнего дня вводим запрет на посещение лесов по всему Хабаровскому краю», — заявил Дмитрий Демешин.
По данным региональных властей, особенно напряжённая обстановка складывалась в районе Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Только 9 мая на острове Кабельный произошёл крупный ландшафтный пожар, который развивался на фоне сильного ветра. Очаг тушили около девяти часов, при этом удалось не допустить перехода огня на жилые дома.
Отдельно отмечаются возгорания вдоль трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и в районе села Улика-Национальное. Для ликвидации сложных очагов привлекалась в том числе авиация.
Власти подчёркивают, что часть пожаров имеет человеческий фактор. По данным служб, фиксировались поджоги, в том числе случаи, когда к возгораниям могли быть причастны подростки без присмотра взрослых. Отдельные эпизоды расследуются, виновные устанавливаются.
«К сожалению, значительная часть возгораний — это не природные причины, а человеческая небрежность и безответственность», — следует из материалов совещания.
Также сообщается, что в отдельных районах фиксировались умышленные поджоги, в том числе со стороны граждан с нарушениями психического состояния — один из таких случаев был оперативно раскрыт полицией.
Губернатор подчеркнул, что действующие профилактические меры оказались недостаточными.
«Действующая противопожарная профилактика недостаточна и малоэффективна. Беру ситуацию на личный контроль», — отметил Дмитрий Демешин.
По его словам, в регионе уже принято решение не только о запрете посещения лесов, но и о дополнительном ограничении въезда на лесные территории, включая перекрытие несанкционированных съездов.
Контроль за ситуацией будет усилен, а динамика пожаров — отслеживаться еженедельно.