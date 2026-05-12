Нижегородцам порекомендовали заменить хлор на соль в бассейнах на даче

Обычную соль рекомендуют использовать для дачных бассейнов вместо хлорки или дорогих химических средств. Об этом сообщил лор-врач Григорий Белозеров, его слова приводит главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
По словам Белозерова, без хлора вода зеленеет, но в чистом виде это вещество агрессивно. Тогда в таком случае лучше использовать соль — благодаря этому вода в бассейне будет дольше оставаться прозрачной, ведь водорослям и бактериям в таких условиях не выжить.
Кроме того, слабый солевой раствор полезен для организма. Он снимает отечность, тонизирует мышцы и суставы, помогает быстрее заживать мелким царапинам и раздражениям на коже. Если в бассейне есть хлоргенератор, соль превращается в «мягкий» хлор, который не раздражает слизистые, не сушит кожу и не портит волосы.
По словам врача, на один кубометр воды необходимо 3 — 4 кг соли. Лучше использовать сорт «Экстра» или высший сорт: йода и других добавок быть не должно. А техническая соль может оставлять желтые пятна на стенках бассейна.
