У красноярца изъяли 1170 литров спирта более чем на 1 млн рублей

У жителя Красноярска 1980 года рождения изъяли 1170 литров спиртосодержащей жидкости стоимостью более 1,18 млн рублей.
Как сообщили в МВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с бойцами СОБР Управления Росгвардии пресекли незаконную деятельность мужчины, который хранил крупную партию этилового спирта в арендованном нежилом помещении и автомобиле на прилегающей территории.
По версии следствия, спирт красноярец намеревался нелегально реализовать.
По уголовному делу, возбуждённому в отношении мужчины, подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.
«Полицейские продолжают выяснять обстоятельства приобретения и планы по реализации изъятой продукции», — уточнили в МВД.