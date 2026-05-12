Ги Буше ответил на критику о трусливой тактике «Авангарда» против «Локомотива»

В Омске 11 мая прошла пресс-конференция «Авангарда» об итогах сезона-2025/26. В том числе на вопросы журналистов отвечал и главный тренер Ги Буше.
Одним из пунктов интереса СМИ было сравнение результата команды с «бронзой» в 2023 году и то, не слишком ли трусливую тактику выбрали «ястребы» в играх нынешнего полуфинала с «Локомотивом» и, ведя в счете, больше просто отбрасывались и не атаковали. Напомним, именно поэтому они проиграли в шестом матче серии, который по факту стал решающим, пропустив в концовке два гола за всего 33 секунды.
«Три года назад меня здесь не было, а когда мне поступил звонок в прошлом сезоне, то “Авангард” не попадал в плей-офф. Нужно понимать, что “Локомотив” — лучшая команда лиги, и наивно ждать, что мы обязаны легко проходить их в плей-офф. Не согласен с вами в суждениях о какой-то трусости, мы не боялись силовой борьбы, сражались и бились.
Вы судите по результату, но ваши предположения неверны. Соперник силен потому, что строил команду не один год, в том числе научился действовать под давлением. Никакой трусости на льду не было, все отдавали свои силы, не было страха в глазах. Не боялись силовой борьбы. Это опыт, который поможет знать, что делать, когда ты под давлением, нам нужно сохранять спокойствие в такие моменты. Это опыт, который ты должен прожить.
Мельчайшие детали решали, кто выйдет победителем в серии с «Локомотивом». Победы строятся, а не рисуются летом на доске, когда ты просто выписал все фамилии своих игроков и думаешь: «Ну, теперь точно победим». Нет, ты должен работать, все заслужить, несмотря на повреждения и травмы", — довольно сердито и подробно ответил тренер.
Отдельно Буше упомянул в составе бывшего соперника Александра Радулова, который до сих пор в очень хорошей форме и упорно работает, выкладываясь полностью. Части игроков «Авангарда» только предстоит дойти до такого же уровня, хотя еще часть все же ничуть не хуже него.
