В Аиме увековечили память фронтовика и директора школы

В школе села Аим Аяно-Майского района прошла торжественная церемония открытия «Парты Героя». Она посвящена памяти участника Великой Отечественной войны, много лет возглавлявшего эту же школу, Егора Львовича Соловьева. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В церемонии приняли участие школьники, воспитанники детского сада, родные и близкие Егора Соловьева, представители сельской администрации.
Егор Львович — коренной северянин. Он родился в Аяне в 1916 году. Война застала его, когда он был студентом Николаевского-на-Амуре педагогического училища. Оттуда он отправился на фронт. Служил в артиллеристских войсках, День Победы встретил в Кенигсберге. За мужество и отвагу в боях награжден Орденом Славы III степени и медалью «За победу над Германией». После демобилизации приехал в село Аим, где долгие годы был директором школы, воспитав не одно поколение детей.
В знак уважения и благодарности участники церемонии положили на парту красные гвоздики.
— Открытие «Парты Героя» — это не просто дань памяти, это символ преемственности поколений, пример мужества и патриотизма для нынешних и будущих учеников школы, — подчеркнул глава Аяно-Майского района Сергей Альбертовский.