В Аиме увековечили память фронтовика и директора школы

Егор Львович — коренной северянин. Он родился в Аяне в 1916 году. Война застала его, когда он был студентом Николаевского-на-Амуре педагогического училища. Оттуда он отправился на фронт. Служил в артиллеристских войсках, День Победы встретил в Кенигсберге. Был награжден Орденом Славы III степени и медалью «За победу над Германией». После демобилизации приехал в село Аим, где долгие годы был директором школы, воспитав не одно поколение детей.