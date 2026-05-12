Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор назвал дюжину самых «популярных» у клещей регионов

С начала сезона 43 тыс. человек обратились к медикам за помощью после укусов паразитов.

Источник: Клопс.ru

В России с начала сезона уже 43 тыс. человек обратились к медикам за помощью после укусов клещей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспотребнадзора во вторник, 12 мая.

Наибольшее число укусов паразитов зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Республике Алтай и в Санкт-Петербурге.

В ведомстве также отметили, что 2,2 млн россиян сделали прививку от клещевого энцефалита.

В Калининградской области в марте на укусы клещей пожаловались 69 человек, в том числе 16 детей.