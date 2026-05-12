Красноярцам показали, как будет выглядеть новая школа в Покровском

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Проект строительства новой школы в микрорайоне Покровском в Красноярске прошел государственную экспертизу. Это обязательный этап подготовки проектно-сметной документации, который подтверждает соответствие проекта всем действующим требованиям и определяет стоимость работ.

Школу планируют построить в третьем микрорайоне Покровского — рядом с домом по улице Чернышевского, 118. Учебное заведение будет рассчитано на 1280 мест.

Площадь здания составит около 27 тысяч квадратных метров. В школе предусмотрены медицинский блок, библиотека, актовый зал, пищеблок, мастерские, а также спортивный блок с тремя спортзалами. Для учеников начальных классов и старшей школы создадут отдельные учебные блоки.

На прилегающей территории оборудуют стадион, спортивные площадки для волейбола, баскетбола и мини-футбола.

Как рассказал заместитель главы Красноярска — руководитель департамента градостроительства Александр Навродский, заявку на финансирование строительства планируют подать при формировании бюджета на 2027 год и плановый период 2028—2029 годов. После выделения средств начнется поиск подрядчика.

Кроме того, рядом со школой в будущем планируют построить детский сад на 190 мест. Предполагается, что оба социальных объекта будут работать в едином комплексе.

