Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Права почти 1,5 тыс. людей с инвалидностью нарушались в ВКО

Усть-Каменогорск. 12 мая. КазТАГ — Прокуратура Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области выявила нарушения прав людей с инвалидностью на транспортные услуги, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Источник: КазТАГ

«Проведенным прокуратурой Шемонаихинского района анализом установлено, что на сегодняшний день в районе проживают 1437 лиц с инвалидностью, из которых 155 несовершеннолетних, в т. ч. нуждающихся в получении гемодиализа, что требует бесперебойного и качественного транспортного сообщения», — говорится в сообщении во вторник.

По данным прокуратуры, ранее служба «Инватакси» располагала лишь тремя единицами специализированного транспорта, чего было недостаточно для покрытия потребностей населения.

Как отмечается, по акту надзора акиматом приняты меры по расширению автопарка специализированных машин «Инватакси» до 10 единиц.

Также сообщается, что среди жителей района проведена адресная работа по разъяснению прав и порядка получения транспортных услуг.

В прокуратуре подчеркнули, что принятые меры позволили повысить доступность медицинской и социальной помощи для уязвимых слоев населения и обеспечить возможность своевременного посещения лечебных учреждений.