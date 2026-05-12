Права почти 1,5 тыс. людей с инвалидностью нарушались в ВКО

«Проведенным прокуратурой Шемонаихинского района анализом установлено, что на сегодняшний день в районе проживают 1437 лиц с инвалидностью, из которых 155 несовершеннолетних,
По данным прокуратуры, ранее служба «Инватакси» располагала лишь тремя единицами специализированного транспорта, чего было недостаточно для покрытия потребностей населения.
Как отмечается, по акту надзора акиматом приняты меры по расширению автопарка специализированных машин «Инватакси» до 10 единиц.
Также сообщается, что среди жителей района проведена адресная работа по разъяснению прав и порядка получения транспортных услуг.
В прокуратуре подчеркнули, что принятые меры позволили повысить доступность медицинской и социальной помощи для уязвимых слоев населения и обеспечить возможность своевременного посещения лечебных учреждений.