Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения Украины взят на контроль в Беларуси

В Беларуси усилили меры реагирования из-за лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения на территории Украины, который не удается потушить несколько суток, сообщили на ОНТ.
На данный момент площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения Украины превысила 1200 гектаров. Из-за сильного ветра огонь переходит на новые участки леса, к тушению привлекли около 300 спасателей. При этом ситуация усложняется из-за сухой погоды и наличия взрывоопасных предметов на отдельных территориях.
— Как сообщают украинские источники, в некоторых лесных кварталах работы временно приостанавливают из-за угрозы детонации мин, — сообщили в сюжете.
От основного очага возгорания до Гомельской области остается еще значительное расстояние. При этом власти региона уже усилили меры реагирования. Так, Комаринский лесхоз подготовил дополнительные силы и технику, подразделения из соседних лесхозов готовы при необходимости прибыть на помощь. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки по видеонаблюдению.
В Гомельском государственном производственном лесохозяйственном объединение обратили внимание на то, что по границе с Украиной создан противопожарный разрыв, составляющий 25 метров шириной. А сам лесной пожар из Беларуси пока не наблюдается.
— Пожар в Чернобыльской зоне нам пока не виден это говорит о том, что он находится от границы порядка 15 километров. Наша лесная охрана ситуацию мониторит, при угрозе нашему лесному фонду работники выйдут незамедлительно встречать этот лесной пожар, — прокомментировал гендиректор объединения Игорь Дегтярик.
При этом пожар в Чернобыльской зоне отчуждения — не единственный очаг возгорания на территории Украины, находящийся в зоне внимания белорусских специалистов. Еще один крупный поджар зафиксирован рядом с Лельчицким районом. Повышенный контроль — в Милошевичском лесхозе, куда для защиты территории уже стянуты силы семи лесных хозяйств.
Ранее белорусские власти предупредили об угрозе трансграничного пожара с территории Украины: «В готовности к худшему сценарию».