Омичи получают предупреждения о дополнительных вычетах из зарплаты

В соцсетях распространяется фейк об удержании денег из зарплат сотрудников на праздничные мероприятия и поддержку участников СВО.

Источник: Om1 Омск

В Омской области начали распространять поддельный документ, оформленный как приказ регионального Министерства экономического развития. Его рассылают через мессенджеры и электронную почту.

В тексте якобы от имени ведомства содержится просьба удерживать из заработной платы сотрудников деньги на проведение торжественных мероприятий и поддержку участников СВО. Также в документе указано, что средства нужно переводить на специальный счёт.

В Минэкономразвития Омской области заявили, что этот документ является фейком. Ведомство не направляло подобных обращений и не имеет полномочий инициировать удержания из зарплаты.

Также в министерстве подчеркнули, что не занимается сбором средств на праздничные мероприятия и не обращается к организациям или гражданам с просьбами перечислять деньги таким способом.

Официальные документы Минэкономразвития публикуются только на портале правительства Омской области. Жителей региона просят внимательно проверять подобные сообщения и не переводить деньги по сомнительным реквизитам.