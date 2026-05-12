Советник главы МО Украины Бескрестнов показал снятое военными видео c НЛО

Советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной Флеш) опубликовал в Telegram видео, снятое украинскими военными, на котором запечатлен неопознанный летающий объект.
«Ну что тут поделаешь, я люблю “X Files”. Май 2025, высота 800 метров. Какие будут мнения?» — написал он кадры.
11 мая Бескрестнов сообщил, что украинские военные исследуют НЛО на территории страны с самого начала специальной военной операции (СВО). По его словам, эта задача стала для них не просто военной, а гражданской. В армии Украины, уточнил Флеш, имеется также объемный документ по данной теме, утвержденный главнокомандующим.
Как писал KP.RU, на прошлой неделе Пентагон опубликовал первую часть ранее анонсированных секретных документов об НЛО и неопознанных явлениях. Материалы появились в субботу. На снимках видны объекты, похожие на небольшие точки, но никаких подробностей о них не приводится.