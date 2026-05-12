Жители Хабаровского края заморили дочь голодом в тесном ящике

В Хабаровском крае вынесен приговор в отношении двух жителей Комсомольска-на-Амуре по делу об истязании и убийстве малолетнего ребёнка, — сообщает Следком Хабаровского края и ЕАО.
Следствием и судом установлено, что мужчина и женщина, являвшиеся сожителями, систематически жестоко обращались со своей двухлетней дочерью. По данным следствия, ребёнка помещали в самодельную конструкцию ограниченного размера, где она длительное время не могла двигаться, вставать или сидеть. Девочка содержалась в антисанитарных условиях, без должного ухода, питания и гигиены.
Также установлено, что с июля по октябрь 2024 года родители фактически лишали ребёнка еды и воды либо давали минимальное количество пищи. В результате наступила смерть девочки от крайнего истощения.
Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Фигуранты признаны виновными по ряду статей УК РФ, включая истязание несовершеннолетнего, незаконное лишение свободы и убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью.
«Приговором суда виновным назначено наказание по совокупности преступлений в виде 20 лет лишения свободы каждому», — сообщили в следственном управлении.
Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима, женщина — в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
Государственное обвинение по делу поддержано прокуратурой Хабаровского края.