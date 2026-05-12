Красноярцам рассказали, что за оповещение звучит 12 мая

Как рассказала корреспонденту krsk.aif.ru ведущий специалист Главного управления по ГО, ЧС и ПБ Красноярска Виктория Шубникова, в сообщении говорится об особом противопожарном режиме, который запрещает использование открытого огня на территории города, участках садоводства или огородничества. Нельзя разводить костры, сжигать мусор и иные отходы, траву, листву.