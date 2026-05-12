Красноярцам рассказали, что за оповещение звучит 12 мая

12 мая красноярцы услышали оповещение, смысл которого сложно было разобрать из-за эха.
Как рассказала корреспонденту krsk.aif.ru ведущий специалист Главного управления по ГО, ЧС и ПБ Красноярска Виктория Шубникова, в сообщении говорится об особом противопожарном режиме, который запрещает использование открытого огня на территории города, участках садоводства или огородничества. Нельзя разводить костры, сжигать мусор и иные отходы, траву, листву.
Нарушение требований пожарной безопасности влечёт за собой административную ответственность.
«При пожаре звоните 101 или 112», — напоминают жителям и гостям краевой столицы в сообщении.