В Уяре строится новая школа на 550 мест

В Уяре завершается строительство школы. Учреждение рассчитано на 550 мест. В нем оборудованы учебные кабинеты, спортивные залы и зал хореографии, медицинский блок, мастерские, столовая и актовый зал с гримерными. На прилегающей территории школы обустроены площадки для занятий физкультурой.