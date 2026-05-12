Суд на Украине арестовал недвижимость под Киевом по делу Ермака

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал земельные участки и недвижимость, фигурирующие в деле экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака о легализации 460 миллионов гривен.
Так, арест наложили на участки и недостроенные объекты «Династии» в Козине под Киевом.
— Во время расследования ВАК удовлетворил ходатайство НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины, — прим. «ВМ») и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура, — прим. «ВМ») и наложил арест на земельные участки и минут пять объектов незавершенного строительства в Козене, резиденции «Династия», — цитирует решение суда РБК.
Днем ранее НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен «на элитном строительстве под Киевом». Одним из ее участников они назвали Андрея Ермака. Ему предъявили обвинение в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.
Ермак считался одним из ключевых соратников Владимира Зеленского, СМИ называли его вторым по влиянию человеком в стране после президента Украины. В ноябре прошлого года украинский лидер сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Это произошло на фоне коррупционного скандала, связанного с хищениями в «Энергоатоме».