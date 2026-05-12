План «Ковёр» введён в шести российских аэропортах

Ранее в российском Минобороны отчитались о перехвате 27 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Дроны были сбиты над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями. В селе Новая Нелидовка скончался мужчина, пострадавший при атаке дрона на автомобиль. Врачи областной клинической больницы несколько дней боролись за его жизнь, однако спасти мужчину не удалось.