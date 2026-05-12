Нижегородцам рассказали, чем опасен перевод денег по номеру телефона

Юрист советует делать такие переводы только знакомым людям, а за покупки платить на расчетный счет продавца.

Перевод по номеру телефона незнакомому человеку опасен тем, что отправитель не знает, куда именно поступят его средства. Это может быть некто из списка экстремистов, что приведет к проверке в отношении отправителя. Об этом в беседе с RT рассказал член Общественной палаты, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Банк вправе заблокировать счёт самого отправителя, если получатель перевода участвует в сомнительных схемах: обналичивании, транзитных операциях, связях с нелегальными казино или криптообменниками. Отправитель может не знать о таких обстоятельствах, но факт перевода на подобный счёт автоматически включает его в группу риска», — заявил эксперт.

Вернуть оправленные ошибочно или в результате обмана деньги будет сложно, потому что отправителю придется доказать, что между сторонами существовало какое-то соглашение о поставке товара или оказании услуг.

Специалист советует делать переводы по номеру телефона людям, которых отправитель знает лично. А за услуги или товары проводить оплату на счета юридических лиц и ИП.