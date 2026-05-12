В Николаевске-на-Амуре начала работать паромная переправа

Отправление — ежедневно, по мере наполнения парома.

Источник: Хабаровский край сегодня

С раннего утра 12 мая начала работу паромная переправа, которая соединяет Николаевск-на-Амуре с селом Подгорное, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Паром отправляется от дамбы ТЭЦ. Отправление — ежедневно, по мере наполнения парома.

Ледоход в Николаевске-на-Амуре в этом году начался 8 мая. Нынешние сроки обычные для вскрытия льда у города, а вот в прошлом году ледоход прошел раньше обычного — 30 апреля.

Открывшаяся паромная переправа обеспечивает, прежде всего, транспортную доступность Николаевска-на-Амуре и поселений на левобережной части района со всем краем, чтобы предприниматели смогли завозить в город продукты и товары первой необходимости.

После закрытия ледовой переправы, райцентр был связан с Хабаровском только по воздуху, а с противоположным берегом при помощи судов на воздушной подушке и аэроботов.