Власти Уфы не отказались от трамваев на проспекте Октября

Трамвайное движение на главной магистрали города могут восстановить после 2030 года.

Источник: Комсомольская правда

Уфимские власти по-прежнему не отказались от идеи вернуть трамваи на проспект Октября, однако конкретные сроки строительства до сих пор не определены. Об этом заявили в городском управлении транспорта и связи, отвечая на вопрос о ранее озвученных планах, согласно которым трамвайное движение должны были восстановить на главной магистрали в 30-х годах.

В мэрии пояснили, что согласно схеме развития транспортной инфраструктуры, которая входит в Генплан Уфы, восстановление трамвайного сообщения по проспекту Октября действительно предлагается. Но на май 2026 года сроки строительства не назначены. Как только будет принято решение, власти пообещали сообщить об этом в официальных соцсетях.