Пермячка из династии медсестёр 12 лет помогает тяжелобольным детям, рассказали в благотворительном фонде «Дедморозим».
В День медицинской сестры благотворительный фонд «Дедморозим» поделился историей Дарьи Тарасовой, которая почти 20 лет работает в медицине, а 12 из них помогает семьям с детьми, которых нельзя вылечить.
Дарья продолжила семейную традицию: её прабабушка, бабушка и мама тоже были медсёстрами. Своё призвание она осознала только на втором курсе училища. С 2006 года трудилась в процедурном кабинете, затем участковой медсестрой. В 2014 году попала в отделение детской паллиативной помощи, где познакомилась с командой «Дедморозим». А в 2017-м уже сама стала её частью.
Сейчас Дарья обучает родителей правильному уходу за детьми, выявляет проблемы ребёнка и контролирует использование медицинского оборудования.
«Когда у меня получается помочь семье или ребёнку, я чувствую удовлетворение. Мы помогаем ребятам из разных уголков региона, и, если честно, раньше я не представляла, какой огромный и красивый Пермский край. Но увидев его во все времена года, я полюбила наш регион всей душой», — делится Дарья.
Девушка признаётся, что тяжело переживала потери и не всегда понимала родителей, которые не следовали советам специалистов. Со временем она научилась принимать их выбор.
Дома Дарью ждут двое детей, собаки, бородатая агама и улитки. А ещё она помогает ухаживать за травмированным конём.