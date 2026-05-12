В Омске рыбак поймал крупную щуку в черте города

В Омске рыбаки начали делиться первыми уловами летнего сезона. Как оказалось, за крупной рыбой не обязательно уезжать далеко за город: один из трофеев поймали прямо в черте Омска.
В популярном рыболовном сообществе появился снимок молодого рыбака с крупной щукой. Автор публикации коротко указал место и способ ловли.
«Иртыш, “Зелёный остров”, черта города, джиг», — написал он.
Фотография вызвала активное обсуждение среди подписчиков. Одни поздравили рыбака с удачным уловом, другие усомнились, что щука действительно была поймана в Иртыше.
Некоторые комментаторы по внешнему виду рыбы предположили, что она может быть не местной. Сам рыбак вес трофея не назвал.