Пропавшую 16-летнюю девушку нашли в Новочеркасске

В Новочеркасске нашли 16-летнюю девушку, которая пропала 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.
Известно, что подросток исчезла около шести вечера. Она не вернулась с автобусной остановки. Местонахождение подростка удалось установить сотрудникам полиции благодаря информации от жителей.
Сейчас девушка доставлена в отдел полиции и передана законным представителям. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Инспекторы по делам несовершеннолетних разбираются в ситуации.
