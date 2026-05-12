В Красноярске изъяли более тысячи литров спирта на 1,18 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске сотрудники полиции пресекли попытку незаконного оборота крупной партии спиртосодержащей продукции.
По данным МУ МВД России «Красноярское», деятельность 45-летнего жителя краевого центра выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с бойцами СОБР Росгвардии.
Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли 1170 литров спиртосодержащей жидкости. Продукция хранилась в арендованном нежилом помещении и автомобиле на прилегающей территории.
Общая стоимость изъятого превысила 1,18 млн рублей. По версии следствия, спирт предназначался для дальнейшего незаконного оборота.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном обороте этилового спирта в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Полицейские устанавливают обстоятельства приобретения и возможные каналы реализации изъятой продукции.