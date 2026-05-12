Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске изъяли более тысячи литров спирта на 1,18 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске сотрудники полиции пресекли попытку незаконного оборота крупной партии спиртосодержащей продукции.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске сотрудники полиции пресекли попытку незаконного оборота крупной партии спиртосодержащей продукции.

По данным МУ МВД России «Красноярское», деятельность 45-летнего жителя краевого центра выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с бойцами СОБР Росгвардии.

Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили и изъяли 1170 литров спиртосодержащей жидкости. Продукция хранилась в арендованном нежилом помещении и автомобиле на прилегающей территории.

Общая стоимость изъятого превысила 1,18 млн рублей. По версии следствия, спирт предназначался для дальнейшего незаконного оборота.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном обороте этилового спирта в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают обстоятельства приобретения и возможные каналы реализации изъятой продукции.