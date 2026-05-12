87 тысяч жителей региона приняли участие в акции «Бессмертный полк»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В День Победы акция «Бессмертный полк» прошла в 86 населённых пунктах Красноярского края. По улицам городов и сёл прошло около 87 тысяч жителей.
В столице региона в шествии приняли участие 25,6 тысячи человек, ещё около 4 тысяч стали зрителями. Колонна стартовала от мемориала «Красноярск — город трудовой доблести» и проследовала по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий», улицам Инструментальной, Юности и Малаховской.
Для участников работали полевые кухни с солдатской кашей и горячим чаем, а настроение создавали баянисты, которые шли прямо в колонне и играли песни военных лет.
К акции присоединился губернатор Михаил Котюков. Он прошёл в колонне с портретами дедов-фронтовиков — Фёдора Ивановича Котюкова и Романа Михайловича Картавцева.
Также жители региона загружали фото родственников-ветеранов на специальную платформу для онлайн-шествия. В школах и детских садах прошли линейки, уроки мужества и тематические выставки, создавались стены памяти с портретами ветеранов.
Ежегодно в молодёжных центрах Красноярска помогают тем, у кого нет возможности сделать портрет самостоятельно. В этом году во всех районах города пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и родственникам участников СВО бесплатно выдали около 1000 штендеров.