Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

87 тысяч жителей региона приняли участие в акции «Бессмертный полк»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В День Победы акция «Бессмертный полк» прошла в 86 населённых пунктах Красноярского края. По улицам городов и сёл прошло около 87 тысяч жителей.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В День Победы акция «Бессмертный полк» прошла в 86 населённых пунктах Красноярского края. По улицам городов и сёл прошло около 87 тысяч жителей.

В столице региона в шествии приняли участие 25,6 тысячи человек, ещё около 4 тысяч стали зрителями. Колонна стартовала от мемориала «Красноярск — город трудовой доблести» и проследовала по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий», улицам Инструментальной, Юности и Малаховской.

Для участников работали полевые кухни с солдатской кашей и горячим чаем, а настроение создавали баянисты, которые шли прямо в колонне и играли песни военных лет.

К акции присоединился губернатор Михаил Котюков. Он прошёл в колонне с портретами дедов-фронтовиков — Фёдора Ивановича Котюкова и Романа Михайловича Картавцева.

Также жители региона загружали фото родственников-ветеранов на специальную платформу для онлайн-шествия. В школах и детских садах прошли линейки, уроки мужества и тематические выставки, создавались стены памяти с портретами ветеранов.

Ежегодно в молодёжных центрах Красноярска помогают тем, у кого нет возможности сделать портрет самостоятельно. В этом году во всех районах города пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и родственникам участников СВО бесплатно выдали около 1000 штендеров.