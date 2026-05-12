В Хабаровске задержана женщина за переводы средств на Украину для ВСУ

ФСБ возбудила дело о государственной измене.

Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю пресечена противоправная деятельность 56-летней жительницы Хабаровска, подозреваемой в государственной измене в форме финансирования иностранного государства, — сообщает УФСБ России по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, с мая 2024 года женщина через посредников организовала безналичные переводы денежных средств на счета, открытые в одном из банков на Украине. Эти средства, как установлено следствием, направлялись на приобретение вооружения, обмундирования и снаряжения с целью их последующей передачи ВСУ и использования против Вооружённых сил РФ в ходе проведения специальной военной операции.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («государственная измена»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

Женщина задержана, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.