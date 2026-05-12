В Хабаровске задержана женщина за переводы средств на Украину для ВСУ

По данным ведомства, с мая 2024 года женщина через посредников организовала безналичные переводы денежных средств на счета, открытые в одном из банков на Украине. Эти средства, как установлено следствием, направлялись на приобретение вооружения, обмундирования и снаряжения с целью их последующей передачи ВСУ и использования против Вооружённых сил РФ в ходе проведения специальной военной операции.