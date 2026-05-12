Заявление о хантавирусе — инфекционист исключила общий карантин в России

В России не планируют вводить общий карантин из-за вспышки хантавируса на круизном лайнере. Об этом РИА Новости рассказала врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова.
По ее словам, ограничения могут коснуться только людей, которые приезжают из районов, где выявили инфекцию. Если у человека появятся симптомы болезни, его могут отправить в больницу для обследования и изоляции.
Малинникова подчеркнула, что случаев именно этого варианта хантавируса в России пока не обнаружено. Она также напомнила, что в стране работает система «Санитарный щит», которая отслеживает опасные инфекции на границе.
Вспышка произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. По данным ВОЗ, заразились семь человек, трое умерли.
После возвращения судна в Великобританию 20 пассажиров поместили под наблюдение врачей. В Польше одного человека отправили на карантин из-за подозрения на заражение.
Хантавирус — это группа вирусов, которые обычно переносят грызуны. Человек может заразиться при контакте с их выделениями, пылью или загрязненными поверхностями. От человека к человеку такие вирусы передаются крайне редко.
Инфекция может начинаться как обычная простуда: появляются температура, слабость, головная боль и боли в мышцах. В тяжелых случаях вирус поражает легкие и почки, вызывает проблемы с дыханием и внутренними органами.
Опасность хантавируса заключается в том, что болезнь способна быстро перейти в тяжелую форму. Именно поэтому врачи внимательно следят за подобными вспышками.
На данный момент специалисты говорят только о необходимости контроля за ситуацией и наблюдения за людьми, прибывающими из районов, где были выявлены случаи заражения.
Читайте также: Глава ВОЗ заявил о нервных срывах у пассажиров лайнера MV Hondius с хантавирусом.