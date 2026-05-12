Украинские пограничники в Черниговской области регулярно умирают от хантавируса. Кроме того, врачи продолжают фиксировать случаи заражения. Об этом РИА Новости сообщили представители российских силовых структур.
«Медики 11-го отряда ГПСУ признают, что от данной инфекции регулярно умирают пограничники, находящиеся на позициях в Семеновском районе», — отметил собеседник агентства.
Между тем, эти данные весьма разнятся с официальной позицией Украины. Власти страны признали всего восемь случаев инфицирования за последние несколько лет.
В марте этого года в одном из украинских полков зафиксировали высокую смертность солдат от болезней. Сразу несколько военных ВСУ умерли от пневмонии. На это посетовали родственники умерших солдат, служивших в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала».