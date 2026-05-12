В Красноярском крае за второй праздничный уик-энд поймали больше пьяных водителей, чем за первый

За минувшие трехдневные выходные в Красноярском крае инспекторы ДПС задержали 189 нетрезвых водителей.

Среди нарушителей оказалось 10 автомобилистов, ранее привлекавшихся к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Также полицейские отстранили от управления транспортными средствами 23 водителя, которые позволили себе сесть за руль без прав и в состоянии опьянения.

«В отношении правонарушителей составлены административные материалы, теперь любителям нетрезвых поездок грозит штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до 2 лет. За повторное управление в состоянии алкогольного опьянения водителей ожидает уголовная ответственность», — рассказали в ГАИ.

Напомним, за первый майский уик-энд в крае поймали 169 нетрезвых водителей.