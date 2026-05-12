Житель Красноярского края обиделся на 19-летнего водителя и избил его до смерти

В Сосновоборске суд вынес приговор в отношении 33-летнего местного жителя. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем его смерть, и повреждении чужого имущества. Летом 2025 года в Сосновоборске нетрезвый обвиняемый попытался перейти дорогу на красный свет. Один из водителей закономерно не уступил ему дорогу. Через несколько минут мужчина увидел этот же автомобиль на другом перекрестке, подошел к водителю и начал его избивать. От полученной тупой травмы шеи у 19-летнего водителя остановилось сердце. Он сумел отъехать на соседнюю улицу, где и скончался. Также было установлено, что весной 2025 года нетрезвый злоумышленник повредил чужой автомобиль после конфликта с таксистом. Суд признал мужчину виновным, ему назначено наказание в виде 10 лет 1 месяца 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.