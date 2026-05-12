Росавиация ввела временные ограничения в шести аэропортах РФ

Напомним, 8 мая украинские войска атаковали авиационный центр в Ростовской области. Это привело к проблемам в работе 13 аэропортов на юге России. Сначала считалось, что они будут закрыты до 12 мая, однако через несколько часов аэропорты возобновили работу. Президент РФ Владимир Путин назвал эту атаку актом терроризма.