Росавиация ввела временные ограничения в шести аэропортах РФ

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены сразу в нескольких аэропортах страны. Ограничения затронули аэропорты Тамбова (Донское), Пензы, Чебоксар, Саратова (Гагарин) и Саранска. Об этом утром во вторник, 12 мая, сообщает Росавиация.
В ведомстве сообщили, что меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.
Напомним, 8 мая украинские войска атаковали авиационный центр в Ростовской области. Это привело к проблемам в работе 13 аэропортов на юге России. Сначала считалось, что они будут закрыты до 12 мая, однако через несколько часов аэропорты возобновили работу. Президент РФ Владимир Путин назвал эту атаку актом терроризма.