В Хабаровском крае восстановлено электроснабжение после вмешательства прокуратуры

В селе Чумикан Тугуро Чумиканского района 23 февраля 2026 года произошло аварийное отключение электроэнергии из-за выхода из строя основной и резервной дизельных генераторов местной электростанции. Администрация района и компания не обеспечили бесперебойное электроснабжение и не восстановили подачу электричества в установленные сроки, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Прокуратура Тугуро Чумиканского района провела проверку и приняла меры прокурорского реагирования. Представления, направленные главе администрации района и генеральному директору компании, были удовлетворены. Подача электроэнергии населению и другим потребителям восстановлена.
По постановлениям прокурора генеральный директор и юридическое лицо компании привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ с назначением наказания в виде предупреждения. Также суд удовлетворил исковое заявление прокурора о признании бездействия администрации района незаконным. На администрацию возложена обязанность оснастить электростанцию резервными дизельными генераторами.
Решениение суда приведено в исполнение и находится под контролем прокуратуры.
